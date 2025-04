Dani Alves de retour devant le tribunal

D’abord acquitté pour l’accusation de viol à laquelle il faisait face, Dani Alves n’en a pas encore terminé avec les tribunaux. L’avocate de la victime, Ester García, va faire appel devant la Cour suprême de la décision du Tribunal supérieur de justice de Catalogne qui l’a acquitté du délit d’agression sexuelle pour lequel il avait été condamné à quatre ans et demi de prison.

Le tribunal a confirmé à l’unanimité l’appel interjeté par l’avocate du footballeur, Inés Guardiola, et a conclu que la déclaration du tribunal de première instance contenait des « lacunes et des inexactitudes » et remettait en question la fiabilité du récit de la victime. Si aucune date n’a encore été fixée pour une nouvelle audience, l’affaire est encore loin d’être finie pour l’ancien latéral du FC Barcelone.