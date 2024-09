France - Italie : Bradley Barcola marque le but le plus rapide de l’histoire des Bleus !

C’est une affiche historique qui a lieu au Parc des Princes ce vendredi soir. La France accueille son rival d’Italie dans le cadre de la 1ère journée de la Ligue des Nations. Pour cette rencontre, Didier Deschamsp a décidé de faire confiance à Michael Olise et Bradley Barcola pour entourer Kylian Mbappé et Antoine Griezmann sur les lignes offensives. Et le joueur du PSG en a profité pour rentrer dans la légende.

Quelques secondes après les deux hymnes nationaux, le coup d’envoi officiel de ce match a été donné par l’arbitre Monsieur Sandro Schärer. Et en seulement 13 secondes, Bradley Barcola a ouvert le score pour les Bleus profitant de la perte de balle italienne sur la remise du coup d’envoi. L’ancien joueur de l’OL devient donc le buteur le plus rapide de l’histoire de l’Equipe de France.