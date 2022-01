HAC : la L1 raffole d'Isaak Touré

Il est l'une des sensations de la saison en Ligue 2. Le défenseur central du Havre Isaak Touré (18 ans), apparu à 9 reprises depuis le début de l'exercice en championnat, a tapé dans l'oeil de plusieurs écuries à l'étage du dessus et non des moindres.

La suite après cette publicité

Selon les informations de L'Équipe, le géant gaucher (2m04) plaît à l'Olympique de Marseille et à l'Olympique Lyonnais. Bordeaux, Strasbourg, Reims et Troyes sont également sur les rangs. Le HAC, fort d'un contrat liant le joueur jusqu'en juin 2023, ne semble pas vendeur, à moins d'une grosse offre et d'un prêt jusqu'à la fin de la saison.