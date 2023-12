Al-Ittihad tremble pour Karim Benzema

Al-Ittihad se rapproche du top 3. Dans la nuit de jeudi à vendredi, la formation basée à Djeddah a dicté sa loi sur la pelouse du Stade Roi-Abdallah en s’imposant face à Al Khaleej (4-2) à l’occasion de la 15e journée de Saudi Pro League. Si ce résultat permet aux hommes de Marcelo Gallardo, intronisé dans ses nouvelles fonctions le 18 novembre dernier, d’enchaîner avec un quatrième succès de rang toutes compétitions confondues pour se rapprocher du wagon de tête, ils peuvent néanmoins nourrir quelques inquiétudes sur l’état de santé de Karim Benzema.

Auteur du second but de son équipe sur pénalty en marge de la demi-heure de jeu, l’attaquant français a été contraint de céder sa place une dizaine de minutes plus tard en raison d’une blessure au muscle pelvien, comme le relaye As. Alors que sa durée d’indisponibilité devrait être déterminée dans les heures à venir à l’issue d’une batterie d’examens supplémentaires, celle-ci est pour le moment estimée à 2 ou 3 semaines. Un coup dur pour l’ancien Madrilène mais aussi pour son club à quelques jours de la Coupe du monde des clubs.