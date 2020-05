Exclu FM : ça s’agite pour Fodé Ballo-Touré

Ce n’est un secret pour personne, le marché des latéraux est l’un des plus compliqués pour tout club de foot qui se respecte. Trouver le bon joueur au bon poste est toujours délicat tant les demandes sont nombreuses et les joueurs de qualité rares et souvent hors de prix. De nombreux clubs français et européens vont une fois encore se mettre en quête de la recrue idoine que ce soit à droite ou à gauche de la défense. Comme souvent, ce sont des joueurs rapides, capables de déborder avec facilité et dotés d’une qualité de centre supérieure à la moyenne qui seront visés. Idéalement, les joueurs de moins de 25 ans seront ciblés afin de garantir une possible plus-value à long terme.

A gauche, plusieurs profils séduisent la planète football, comme Alex Telles (FC Porto), Nicolás Tagliafico (Ajax), Faitout Maouassa (Rennes), Theo Hernandez (AC Milan) ou encore Junior Firpo (FC Barcelone). Les possibilités sont donc limitées et les clubs européens n’hésitent pas à multiplier les pistes en vue de renforcer ce poste aussi stratégique. Un autre joueur et pas des moindres s’est rajouté à cette longue liste. Il s’agit de Fodé Ballo-Touré. Le latéral gauche de 23 ans, ancien international espoir tricolore, possède désormais une solide expérience de la Ligue 1 (80 matches), que ce soit avec le LOSC ou l’AS Monaco.

Chelsea et le RB Leipzig à l’affût pour Ballo-Touré

En difficulté en début de saison dernière avec Leonardo Jardim, l’ancien joueur du PSG avait su reprendre son destin en main depuis l’arrivée de Robert Moreno et a rapidement retrouvé un rôle clé dans le onze titulaire du club de la Principauté, disputant les 9 dernières rencontres de Ligue 1 avant le confinement dans son intégralité. Son profil et ses qualités physiques et athlétiques sont très recherchés et plusieurs clubs ont coché son nom pour la saison prochaine, notamment en Premier League et en Bundesliga. Selon nos informations, Schalke 04 est toujours sur le coup, mais le RB Leipzig, qui va devoir trouver un remplaçant à Angelino dont l’option d’achat de 30 M€ fixée par Manchester City pourrait freiner les ardeurs du club allemand, mais aussi Chelsea, qui pourrait se décider à avancer sur Emerson où Marcos Alonso venaient à quitter les Blues, sont intéressés.

Deux clubs au calibre supérieur à l’AS Monaco et régulièrement qualifiés en Ligue des Champions. Si l’ancien international tricolore se sent bien sur le Rocher, la perspective de franchir un cap et pourquoi pas se rapprocher de l’Equipe de France pourraient le tenter. Reste à connaître la position de l’ASM. Le club de la Principauté, touché de plein fouet par le coronavirus, va perdre gros et va devoir trouver des solutions pour financier ses nombreux joueurs sous contrat et leurs salaires