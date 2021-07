Un nouveau coloris Faster Football pour la Puma Future Z

Alors que Puma a récemment lancé un coloris spécial de l'Ultra 1.3 pour les femmes, l'équipementier allemand vient de dévoiler un nouveau coloris pour son autre paire de chaussures de football phare: la Future Z.

Le nouveau coloris Faster Football propose des couleurs audacieuses avec un mélange de bleu électrique et de rouge pour la chaussure de Neymar, Luis Suárez, Dimitri Payet ou encore Imran Louza.

Pour rappel, la Future Z 1.2 a été conçue pour offrir un ajustement et une agilité optimale grâce à la bande de compression FUZIONFIT+ adaptable à la forme du pied, associée à la semelle extérieure asymétrique Dynamic Motion System pour un maintien et un soutien parfait. La tige est composée d'un matériau en maille innovant recouvert d'une fine couche de GripControl Pro afin d'offrir un toucher et un contrôle de balle optimal.

Le nouveau coloris de la Future Z Faster Football est déjà disponible dans la boutique en ligne de l'équipementier.