Puma dévoile l'Ultra 1.3 dédiée aux femmes !

Le football féminin est décidément à l'honneur en ce jeudi 15 juillet puisqu'après Nike qui a dévoilé le nouveau maillot extérieur du Barça rendant hommage à son équipe féminine championne d'Europe, c'est au tour de Puma de mettre en avant la montée en puissance des femmes dans le monde du football en présentant l'Ultra 1.3 qui leur est dédiée.

La suite après cette publicité

Alors qu'Antoine Griezmann, ambassadeur principal du silo de vitesse de Puma, présentait le dernier coloris de l'Ultra 1.2 il y a quelques semaines, la marque au félin bondissant passe à la vitesse supérieure et présente la nouvelle génération de l'Ultra qui sera donc d'abord portée par Nikita Parris, Eugénie Le Sommer et Ludmila da Silva dans un coloris rose-rouge ultra flashy accompagné par une pointe de blanc et de gris.

Puma ne s'est évidemment pas arrêté à la couleur de l'Ultra 1.3 pour décréter qu'elle avait été imaginée pour le football féminin. Cette paire a en effet été construite sur un moule spécifique pour un chaussant plus adapté à l'anatomie des joueuses avec un coup-de-pied abaissé et une courbure sculptée. Comme chez les hommes, cette paire met en avant la légèreté qui se traduit forcément par plus de rapidité et il se trouve que le modèle Ultra 1.3 pour femmes est dorénavant la référence du marché dans ce domaine.

Pour mette en avant la légèreté, Puma introduit une tige tissée légère avec la technologie MatryxEvo contenant des fils de carbone techniques et des mono-fils transparents. On retrouve aussi la technologie SpeedCage qui offrirait un soutien maximal avec un poids minimal lors des accélérations. La vitesse est quant à elle mise en avant grâce à une semelle extérieure légère avec une base stable et des crampons coniques multidirectionnels optimisés pour la traction. Enfin, comme sur les Ultra 1.2 portées par les hommes, on retrouve une fine couche de GripControl Pro qui offrirait une maîtrise totale du ballon.

Comme la star de l'équipe de France Eugénie Le Sommer, les femmes peuvent désormais arborer l'Ultra 1.3 qui est d'ores et déjà disponible sur la boutique en ligne Puma à 200€. On retiendra également qu'avec cette sortie, l'Ultra 1.3 pourrait bientôt voir le jour chez les hommes aussi en vue du début de la saison 2021-2022.