ASSE : Claude Puel rend hommage à Jessy Moulin

Doublure depuis toujours ou presque à l'AS Saint-Etienne, Jessy Moulin avait l'opportunité de disputer une finale de Coupe de France à 34 ans. Et il n'a pas manqué l'occasion de montrer tout son talent, méconnu. Désigné homme du match par la rédaction FM, le gardien a aussi été honoré par Claude Puel, présent à ses côtés en conférence de presse après la rencontre. Après avoir répondu à la dernière question, l'entraîneur des Verts a tenu à rendre hommage à son gardien, qui a bénéficié du choix de son coach et du déclassement de Stéphane Ruffier, mis à pied par l'ASSE, pour prendre place dans le but.

« Je voudrais en profiter pour terminer, pour féliciter Jessy. Parce que c'est un gardien qui a montré ses qualités, qu'il a toujours eues. Il n'est pas aimé simplement parce que c'est un ambianceur, mais pour sa compétence et sa qualité. Ce n'était pas évident dans ces conditions de relever ce défi. On ne lui a pas fait de cadeau ces derniers jours. On aurait pu titrer sur sa formidable histoire. Il a un professionnalisme impeccable, il n'a pas eu beaucoup de temps de s'exprimer. Je suis très heureux qu'il montre ses qualités dans une finale à un très très haut niveau. Ca ne m'a pas surpris par rapport à ce que je vois. Un grand bravo à lui », a ainsi conclu Claude Puel, remercié par son gardien.