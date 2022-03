Peter Luccin a dit non à un banc en L1

Exilé depuis plusieurs années aux États-Unis, Peter Luccin s'éclate au FC Dallas, où il fait partie du staff de l'équipe première et dirige les équipes de jeunes. Interrogé par France Football, l'ancien milieu de terrain de l'Olympique de Marseille et du Paris SG notamment a expliqué se sentir prêt à lancer définitivement sa carrière de technicien au plus haut niveau. Il a même déjà refusé des offres concrètes en provenance de Ligue 1.

La suite après cette publicité

« Deux clubs de Ligue 1 m'ont contacté l'année dernière, dont un m'a proposé un contrat en me demandant de prendre ma décision sous quatre jours. J'ai eu également des touches avec des équipes dans le sud de l'Espagne. J'ai refusé pour l'instant car mes enfants et ma famille ont encore besoin de stabilité. Mon rêve est d'entraîner en Europe d'ici à deux à trois ans», a-t-il expliqué. Patience donc.