Mediapro dévoile le nombre d'abonnés à Téléfoot

Mediapro n'est pas au mieux. Le groupe sino-espagnol n'a pas réglé sa deuxième échéance (172 M€) à la Ligue de Football Professionnel au titre des droits TV pour la saison en cours en Ligue 1-Ligue 2. Les premiers pas de sa nouvelle chaîne Téléfoot sont annoncés plutôt décevants, du moins en deçà des attentes. Présent en conférence de presse, le patron Jaume Roures s'est montré plutôt rassurant, dévoilant le véritable nombre d'abonnés du canal.

«On a beaucoup plus que 200 000 abonnés. Mais on a construit une théorie sur ça... Nous sommes aux alentours de 600 000 abonnés. Jamais nous n'avons dit que nous voulions être à 3 millions d'abonnés dès la première année, parce que c'est un projet à 4 ans. On ne pouvait aspirer à ça à aucun moment. Tout ce bruit n'est pas bon. On ne peut pas tout contrôler; mais je suis venu pour assurer que Téléfoot va continuer», a lancé l'Espagnol, mettant les choses au point concernant la crédibilité de son groupe. «Mediapro c'est pas 4 mecs et filles dans une chambre, on existe depuis 25 ans, on est dans 36 ou 37 pays, on a 7 000 employés, on est pas n'importe qui non plus». C'est dit.