PSG : la joie de Pedro Miguel Pauleta après la victoire contre l’OM

Présent pour assister au Classique entre le PSG et l’OM au Parc des Princes, la légende portugaise, Pedro Miguel Pauleta s’est dit ravi de la déroute infligée (4-0) par le club de la Capitale aux Phocéens, en clôture de cette 6ème journée de Ligue 1 : «C’était un très beau match, tous les joueurs ont fait un grand match. L’équipe a très bien joué. Ça me fait très plaisir de voir cette équipe jouer, courir ensemble et faire les efforts pour l’équipe», a-t-il confié au compte officiel du club parisien.

Auteur d’un doublé après son entrée en jeu à la place de Kylian Mbappé, Gonçalo Ramos a impressionné l’ancien numéro 9 du PSG : «Il travaille beaucoup, c’est un buteur et à partir de maintenant il va continuer à marquer. Je suis content pour eux (Danilo Pereira, Vitinha, Nuno Mendes, Gonçalo Ramos), ils sont heureux au Paris Saint-Germain», a poursuivi Pauleta au sujet de ses compatriotes portugais.