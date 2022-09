Arsenal prolonge son partenariat avec Adidas !

Le club londonien d'Arsenal a, ce vendredi, annoncé la prolongation de son partenariat avec Adidas jusqu'en 2030. Équipementier principal des Gunners depuis la saison 2019/20, la marque aux trois bandes avait alors remplacé Puma sur la base d'un contrat évalué aux alentours de 73 millions d'euros (hors bonus).

Initialement engagés avec le club anglais jusqu'en 2023, les Allemands sécurisent ainsi le nom d'un cador de Premier League dans leur portefeuille pour une longue durée. L'information a été publiée par le biais d'un communiqué.

Always forward. Together ⚡️



We are delighted to announce our partnership with @adidasfootball has been extended until 2030 🤝