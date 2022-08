Lorient-OL : l'inquiétude de Peter Bosz

Ce dimanche, l'OL doit se déplacer à Lorient. Sauf que l'état déplorable de la pelouse du Moustoir menace la tenue de la rencontre. Les Merlus ont tâté le terrain pour que le match soit délocalisé. En vain. De son côté, Lyon se prépare comme si de rien n'était comme l'a avoué Malo Gusto en conférence de presse. «Pour la préparation, ça n'a rien changé. On s'est préparé comme si on allait jouer. On sait que les conditions sont compliquées, mais on a travaillé comme si on allait jouer. Un champ de patates ? Je ne sais pas. Je pense que dans notre jeunesse, on a tous joué sur des champs de patates. Il faut s'adapter et c'est peut-être un désavantage pour nous. C'est le foot, il faut montrer que nous sommes meilleurs».

La suite après cette publicité

Présent face à la presse après le latéral droit, Peter Bosz a aussi été invité à s'exprimer sur le sujet. « On prépare le match comme si on allait jouer dimanche. Cela ne change rien dans notre préparation. Je suis un peu inquiet sur la qualité de la pelouse. J'espère que ce ne sera pas dangereux pour les joueurs. Le plus embêtant, ce sont les blessures. Pour une équipe qui veut jouer, c'est important d'avoir une bonne pelouse. Il faut toujours s'adapter aux conditions.» Affaire à suivre...