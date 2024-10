Luis Enrique compare la rivalité PSG-OM et Real-Barça

En clôture de la 9e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain se déplace à Marseille pour le premier Classique de la saison. Avant ce choc d’ores et déjà très attendu, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse. L’occasion pour l’Espagnol d’évoquer la rivalité entre les deux cadors du championnat de France et de comparer cette dernière à celle entre le Real et le Barça.

« Je vais vivre un Marseille-PSG. Ce sont des matchs différents. On sent l’obligation de gagner. On a tous envie de vivre ça. Je ne saurai pas dire lequel est mieux ou moins bien. Il y a aussi Topuria contre Holloway (à l’UFC), je vais devoir mettre les deux écrans pour suivre les deux. Je suis pour Topuria et le Barça », a indiqué l’ancien coach des Blaugranas.

