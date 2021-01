Rayo Vallecano-FC Barcelone : les compositions officielles

Le FC Barcelone enchaîne ces jours-ci. Entre Liga et Coupe du Roi, les Blaugranas jouent tous les trois jours et seront de nouveau sur le pont ce soir (à suivre en direct commenté sur FM à partir de 21h) pour un 8e de finale de Copa del Rey face au Rayo Vallecano. Dans son antre de Vallecas, l'actuel 4e de Liga2 va tenter de réaliser l'exploit de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition.

La suite après cette publicité

Pour cela, Andoni Iraola aligne un 5-4-1 face au 4-3-3 de Ronald Koeman. Le Néerlandais repose un cadre à chaque ligne. Neto est aligné dans le but. Derrière, Alba laisse son poste à Junior. Au milieu, Pedri laisse sa place à Riqui Puig pour accompagner Busquets et De Jong. Lionel Messi est lui de retour à la pointe de l'attaque avec Trincão, préféré à Dembélé, et Griezmann pour l'accompagner.

Les compositions d'équipes :

Rayo : Dimitrievski - Mario Hernandez, Catena, Saveljich, Ivan Martos, Fran Garcia - Andrés Martin, Montiel, Santi Comesaña, Qasmi - Oscar Trejo

Barça : Neto - Mingueza, Araujo, Lenglet, Junior - de Jong, Busquets, Puig - Trincão, Messi, Griezmann