PSG-MHSC : la réaction à chaud de Presnel Kimpembe

Solides vainqueurs du MHSC (5-2), le Paris Saint-Germain poursuit sa belle série et enchaine une deuxième victoire en deux rencontres. Très réalistes, les Parisiens ont su concrétiser leurs occasions, mais ont encaissé leurs deux premiers buts de la saison, comme l'a rappelé Presnel Kimpembe (27 ans), après la victoire.

«Quand on joue comme cela, ça fait plaisir. On espérait faire un clean-sheet, ne pas prendre de buts. C'est des buts que l'on encaisse sur des détails, mais on doit prendre le moins de buts possible. Le plus important, c'est de donner de la confiance aux attaquants. Le plus important, c'est l'état d'esprit (...) Kylian a raté un pénalty mais tous les grands joueurs ratent», a indiqué le défenseur central du PSG au micro de Canal +.