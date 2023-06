Le PSG a sécurisé son plan B pour son banc

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain n’avait pas besoin d’une lettre de Kylian Mbappé pour s’occuper. En effet, le club de la capitale a déjà du pain sur la planche avec la recherche de son nouvel entraîneur. Puisqu’il est acquis que Christophe Galtier n’ira pas au bout de son contrat initial, suite à une saison particulièrement chaotique. Comme nous vous l’avons révélé, le PSG a ciblé assez rapidement Julian Nagelsmann, le jeune entraîneur allemand limogé en mars dernier du Bayern Munich. Avec la perspective d’un duo avec Thierry Henry.

Depuis, les discussions continuent, le coach allemand semble bien intéressé et réfléchit au travail qu’il pourrait effectuer au PSG. Mais à l’heure actuelle, il n’y a encore rien de signé et les négociations se poursuivent. Les jours passent, et le PSG ne peut pas mettre tous ses oeufs dans le même panier. Un autre homme est donc tapi dans l’ombre, prêt à bondir en cas d’échec avec Nagelsmann.

Thiago Motta est d’accord avec le PSG

Nous pouvons vous affirmer que Thiago Motta a déjà rencontré l’Émir du Qatar et Nasser Al-Khelaïfi. Un accord avec le PSG a également été trouvé. L’ancien milieu de terrain parisien plaît énormément à Nasser Al-Khelaïfi et les deux hommes entretiennent d’excellentes relations. Le relatif manque d’expérience de l’Italo-Brésilien sur le banc de touche l’empêche d’être considéré comme un favori du poste, mais sa volonté de venir à Paris est réelle.

La suite après cette publicité

Du côté de Bologne, on s’inquiète de l’avenir de celui qui a installé l’équipe à la 9e place en Serie A cette saison. Il leur est difficile d’avancer sur le mercato, puisqu’il y a encore un doute chez eux sur la présence de Thiago Motta ou non pour la saison prochaine. Le PSG, de son côté, peut se rassurer en disant qu’une alternative crédible existe au dossier Nagelsmann.