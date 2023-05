PSG : les deux préférences de Nasser Al-Khelaifi pour remplacer Christophe Galtier

Les jours de Christophe Galtier à la tête du PSG sont comptés. On voit mal comment l’ancien coach du Gym pourrait survivre à l’une des pires saisons de l’ère QSI du PSG aussi bien sur les terrains qu’en coulisse. Bien conscient qu’un électrochoc doit intervenir au plus vite, Nasser Al-Khelaifi s’active pour trouver le remplaçant idoine. Zinedine Zidane toujours plus loin, deux pistes se dégagent pour NAK actuellement.

José Mourinho a expliqué à Nasser Al Khelaifi comment il compte redresser le PSG

Et le président du PSG a deux choix préférentiels, à savoir José Mourinho et Thiago Motta. Pour The Special One et le PSG c’est une histoire de rendez-vous manqués. Nasser Al Khelaifi a toujours apprécié l’homme et le technicien. L’actuel entraineur de l’AS Roma échange régulièrement avec le boss parisien et des négociations ont déjà commencé. Mourinho a évoqué avec lui son envie de reprendre en main le club champion de France en titre et ses idées pour remettre le club à l’endroit, lui l’habitué des vestiaires des grands clubs européens aux égos surdimensionnés. Pour y parvenir, Mourinho a déjà quelques profils de joueur en tête, à commencer par Sofiane Amrabat selon nos informations.

Naples : Victor Osimhen et son agent aperçus à Paris cette semaine

Le technicien portugais de 60 ans a d’ailleurs déjà parlé avec l’agent de l’international marocain de la Fiorentina et sur son idée d’en faire un joueur clé du milieu de terrain du PSG, Amrabat étant déjà sur les tablettes du PSG depuis plusieurs mois. Seul problème, le Barça est sur le coup et a déjà commencé à parler chiffre avec l’agent du demi-finaliste de la Coupe du Monde avec le Maroc. De base, la priorité du milieu de la Fio est de rejoindre le Barça. Mais le club catalan, qui est aujourd’hui focus sur Lionel Messi et sur les autres dossiers du mercato, propose moins que les 40 M€ demandés par le club italien pour libérer leur milieu de terrain, qui a déjà participé à 42 matches toutes compétitions confondues avec la Fio.

José Mourinho fait hésiter NAK… qui apprécie également Thiago Motta

Nasser Al-Khelaifi est séduit par l’option Mourinho mais émet tout de même quelques doutes. Déjà fragilisé, le vestiaire parisien, qui a connu de nombreuses turbulences durant la saison aussi bien sur le terrain qu’en coulisse, résistera-t-il à l’ouragan Mourinho ? Telle est la question. NAK s’interroge également sur l’intérêt de mettre un personnage aussi clivant que Mourinho à la tête du PSG, ce qui serait pour le moins inédit depuis l’intronisation de QSI à la tête du PSG au début des années 2010.

Reste l’option Thiago Motta qui s’avère beaucoup moins risquée et qui colle bien plus à l’ADN PSG. L’ancienne sentinelle emblématique du PSG, qui a effectué ses premières gammes de coach à Paris en s’occupant des U19, est actuellement en poste à Bologne et effectue une superbe saison en Serie A avec une 8e place à la clé avec une tactique moderne et novatrice. Nasser Al-Khelaifi connaît très bien l’ancien international italien et a déjà essayé de le faire venir à plusieurs reprises sur le banc du PSG. Tout d’abord après Thomas Tuchel mais l’émir avait déjà choisi Mauricio Pochettino. Ensuite, en fin de saison dernière après l’échec de la piste Zidane et avant de finalement voir Paris foncer sur Christophe Galtier, un choix qu’il n’avait pas initié.

Après ces deux échecs retentissants pour Paris, NAK a visiblement repris la main sur le dossier et va sans doute pouvoir décider qui sera sur le banc de Paris la saison prochaine. Que ce soit Mourinho ou Motta, deux coaches en poste en Serie A, les deux options présentent des avantages et des inconvénients. Reste à savoir qui cochera le plus de cases aux yeux de l’omnipotent président du Paris-Saint-Germain. A moins que le Qatar ne fasse une ultime volte-face et se décide finalement d’accorder une dernière chance à Christophe Galtier…