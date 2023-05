Le PSG négocie avec José Mourinho

Le Paris Saint-Germain a pris le taureau par les cornes en sanctionnant Lionel Messi après son escapade non validée par la direction parisienne. Deux semaines de suspension et probablement la fin de l’aventure à la fin de la saison, et voilà la star argentine qui prend pour tout le monde. A voir si la nouvelle sévérité des dirigeants parisiens s’étendra, dans le temps et à tous les joueurs.

Pour cela, il sera peut-être aidé par l’identité de son futur coach. Là aussi, il va falloir prochainement trancher. Christophe Galtier le sait, il n’a quasiment aucune chance de poursuivre l’aventure, entre les résultats décevants (élimination précoce en Ligue des Champions et en Coupe de France, qualité de jeu en chute libre, gestion discutable des temps de jeu) et la polémique sur son passage à Nice. Luis Campos, principal allié et instigateur de sa venue l’été dernier, a commencé à prospecter, conscient qu’il lui faudra aussi sauver sa place et proposer une alternative crédible à Galtier.

Le PSG discute bien avec Mourinho

Comme nous vous l’avions révélé, le nom de José Mourinho est assez vite sorti du chapeau. S’il n’est plus accompagné de la même aura que par le passé, ce profil plait en interne, pour plusieurs raisons, et notamment la capacité du Portugais à assumer son autorité face aux joueurs. Selon nos informations, s’il n’y a pas encore de contact établi entre le PSG et l’AS Roma, les discussions existent bien entre José Mourinho et le club francilien.

Cela ne signifie pas que c’est lui qui débarquera cet été, mais il est envisagé comme une véritable solution. Arrivé à la Roma en 2021, il a récemment dit son plaisir d’entraîner le club de la Louve, alors que le Brésil le considère également comme une option. Mourinho est attiré par le PSG, où il pourrait redonner un gros coup de projecteur à sa carrière.