PSG, Chelsea, Brésil : José Mourinho fait le point sur son futur

À 60 ans, José Mourinho ne pensait peut-être pas revoir sa cote grimper aussi haut. Depuis son départ de Manchester United en 2019, le Portugais ne faisait plus rêver les plus grandes écuries du football européen. Le Special One a tout de même réussi à rebondir dans des formations de standing telles que Tottenham et l’AS Roma, club avec lequel il est lié jusqu’en 2024.

En Italie, Mourinho en a profité pour se refaire la cerise en remportant la saison dernière la Ligue Europa Conference, mettant ainsi fin à la longue disette du club de la Louve. Un trophée qui a également permis au technicien de se refaire un nom. Ces derniers temps, José Mourinho est en effet associé à plusieurs gros calibres. En Angleterre, un retour à Chelsea est une nouvelle fois évoqué.

Mourinho est heureux à Rome

Au Brésil, face à la possibilité de voir Carlo Ancelotti prolonger finalement au Real Madrid, le nom du Lusitanien a été cité. Pratique, il parle déjà le portugais. Enfin, nous vous révélions que le coach romain était dans les petits papiers de la direction du Paris Saint-Germain. Mieux, Mourinho serait très chaud à l’idée de prendre les rênes des Rouge-et-Bleu. Autant de rumeurs qui ont poussé les médias italiens à interroger le principal intéressé sur son avenir à l’issue de la qualification de la Roma pour les demi-finales de la Ligue Europa.

« Je suis heureux ici, je ne peux pas le cacher, j’aime les gens et ils m’aiment. À Trigoria (centre d’entraînement de la Roma, ndlr) je suis respecté par tout le monde, j’ai une bonne relation avec les propriétaires, la même chose avec le directeur, les joueurs sont fantastiques, j’ai une énorme empathie avec eux, je ne dis pas qu’ils sont comme mes enfants parce que j’aime José et Matilde à mort, mais presque, je suis vraiment heureux ici. J’ai parfois des frustrations, je pense à d’autres ambitions, mais voyons. Aujourd’hui, je suis vraiment heureux, je travaille pour les gens et les gens sont heureux. » Simple déclaration destinée à calmer le jeu à Rome ou réelle envie de rester ? Réponse cet été.