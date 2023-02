PSG : Luis Campos a pris contact avec José Mourinho !

La suite après cette publicité

Qu’il semble déjà loin, le temps du changement annoncé par Nasser Al-Khelaïfi. Fini le bling-bling et les paillettes, place à la discipline et à la rigueur collective ! Cela n’aura duré qu’un temps et les premiers véritables remous de la saison 2022-2023 font déjà tanguer le bateau Campos-Galtier. Comme nous vous l’avons révélé un peu plus tôt, l’entraîneur français suscite une forme de scepticisme au sein de son vestiaire, puisqu’il ne trouve pas les clés pour relancer la machine et parce que la discipline annoncée se heurte à l’individualisme de certains.

Surtout, du côté de Doha, on réfléchit à la suite. Faut-il poursuivre avec Christophe Galtier si la saison continuait à se dégrader ? Le poste du coach français serait clairement menacé, et c’est aussi le cas de Luis Campos, l’homme qui a placé Galtier à ce poste. Le Portugais, conseiller football de Nasser Al-Khelaïfi, sait qu’il sera aussi en première ligne, et s’il veut poursuivre l’aventure au PSG, il doit trouver une solution de repli, quitte à sacrifier Galtier.

Les conditions sont bonnes pour Mourinho

Selon nos informations, des contacts récents ont eu lieu entre Luis Campos et José Mourinho, actuel entraîneur de l’AS Roma. Mourinho et le PSG, c’est une longue histoire de rendez-vous manqués. Son nom a souvent été cité à chaque changement d’entraîneur mais cela n’a jamais abouti. Là, il pourrait représenter une alternative crédible aux yeux de Luis Campos, qui l’apprécie, et de Doha, qui n’a jamais caché son admiration pour le coach portugais, même si, comme nous vous l’avions redit récemment, le rêve se nomme toujours Zinedine Zidane.

Alors que Galtier semble toucher ses limites dans le management des stars de l’effectif, José Mourinho a prouvé au cours de sa carrière qu’il n’avait pas peur de s’imposer face aux cadres. Quitte à se mettre à dos une partie de l’effectif. Au PSG, José Mourinho ne ferait pas de sentiments, et n’aurait aucun mal à mettre Kylian Mbappé, qu’il adore, au centre du projet. Un projet où il pourrait également retrouver João Sacramento, son adjoint à Tottenham et à l’AS Roma, actuellement dans le staff de Galtier au PSG (Sacramento avait quitté le LOSC pour rejoindre Mourinho).

Entre Luis Campos et José Mourinho, les relations sont bonnes. Le premier nommé était même cité du côté de Tottenham lorsque Mourinho y officiait. Surtout, la perspective de ramener José Mourinho, si les dés étaient jetés quant à l’avenir de Galtier, lui permettrait de sauver son poste. En attendant, il n’y a aucun contact entre le PSG et l’AS Roma. Mourinho est lié jusqu’en 2024 avec le club de la Louve, mais l’entente est cordiale entre Nasser Al-Khelaïfi et Dan Friedkin, le propriétaire américain de la Roma.

