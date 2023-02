PSG : le fiasco contre l’OM ne passe pas du tout en haut lieu

La suite après cette publicité

Depuis qu’il a acheté le Paris Saint-Germain, QSI a connu de grandes joies, mais aussi de régulières humiliations sur la scène européenne. Plus rarement à l’échelle domestique. Mais la défaite face à l’OM, et par conséquent la deuxième élimination consécutive en Coupe de France au stade des huitièmes de finale, a bien eu un écho particulièrement négatif du côté de Doha. Selon nos informations, ce revers, à moins d’une semaine de la réception du Bayern Munich en Ligue des Champions, agace les propriétaires du PSG.

Car il souligne les carences de cette nouvelle version de l’équipe parisienne, qui ressemblent malheureusement bien trop à celles des précédentes. Pourtant, les dirigeants qataris pensaient avoir changé la donne en nommant Luis Campos en tant que conseiller football. La vision du Portugais, sa capacité à dénicher les pépites, à bâtir un groupe cohérent, était très attendue. Alors ils se sont laissés convaincre par Campos quant à la nomination de Christophe Galtier, quand bien même ils rêvaient, et continuent à rêver, de Zinedine Zidane.

Les promesses de Campos ne se concrétisent pas

L’agacement monte, car la menace d’une élimination précoce en Ligue des Champions se précise au vu des dernières prestations très inquiétantes du PSG, qui ne pourra pas compter, a priori, sur Kylian Mbappé lors du match aller. Luis Campos avait carte blanche, et au final, il a râlé sur l’issue du mercato estival, chargeant copieusement son compatriote Antero Henrique. Invité à faire place nette, ce dernier ne peut pas être le coupable de l’échec du mercato hivernal, achevé avec zéro recrue mais le départ de Navas et Sarabia.

Les départs de Wijnaldum, Draxler, Paredes, Herrera, Gueye, Kehrer ou Icardi ont certes allégé la masse salariale, mais leurs successeurs s’avèrent jusqu’à présent tout aussi décevants, comme Carlos Soler, Fabian Ruiz, ou encore Renato Sanches. L’état d’esprit collectif prôné par Luis Campos et Christophe Galtier se heurte à la réalité des faits, celle d’un trio offensif (lorsque Mbappé est présent) qui ne défend pas, comme l’avait bien justement analysé Yunis Abdelhamid après PSG-Reims.

Souvent, après les éliminations en Ligue des Champions, on entendait des joueurs parisiens dire qu’il fallait mettre de l’intensité dans les matches de L1 et de Coupe pour être prêt en Ligue des Champions. Face à l’OM, l’occasion était rêvée et une nouvelle fois, une fois de trop (?), cet effectif a montré toutes ses limites malgré les promesses d’un nouvel état d’esprit. La tension monte donc d’un cran, et les prochains matches auront un impact évident sur les décisions à prendre en fin de saison.