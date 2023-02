Le vestiaire du PSG s’interroge sur Christophe Galtier

La suite après cette publicité

Une série de trois défaites marquantes et voilà le Paris Saint-Germain en crise. Il faut dire que cela faisait 12 ans que cela n’était pas arrivé au club de la capitale. C’était alors Antoine Kombouaré sur le banc de touche, pas le choix de QSI, nouveau propriétaire, qui avait attendu la trêve hivernale pour le limoger et placer Carlo Ancelotti. 12 ans plus tard, c’est un autre Français, Christophe Galtier, qui officie, mais lui est un choix assumé de la part de Nasser Al-Khelaïfi et de l’état-major à Doha. Enfin plutôt la conséquence du choix Luis Campos, puisque c’est le Portugais, nommé conseiller football de NAK, qui a immédiatement souhaité la venue du coach français avec lequel il avait travaillé à Lille.

Avec un mot d’ordre, tiré du constat des saisons précédentes : le collectif avant tout. Un cadre strict, un professionnalisme total, une discipline rigoureuse, le tout pour tordre le cou à cette idée d’un PSG dominé par ses stars. Mais voilà, 8 mois plus tard, rien de cela ne se traduit sur le terrain, bien au contraire, et jamais le PSG n’a autant donné le sentiment de n’être qu’une somme d’individualités, suspendu aux fulgurances de son trio d’attaque. Et Christophe Galtier, forcément, est en partie responsable de ce délabrement.

Un vestiaire circonspect

Fier d’être nommé à ce poste prestigieux, il a énormément travaillé pour poser des bases saines. Mais après des débuts idylliques, il semble aujourd’hui avoir perdu la main. Et le vestiaire ne manque pas de le juger. Selon nos informations, certains doutent aujourd’hui de la capacité de Galtier à redresser la barre et le jugent éteint, tactiquement limité, ou encore coupable de favoritisme à l’égard de certains cadres, alors que ces derniers ne lui rendent pas vraiment sur le terrain.

Il n’est pas le premier à vivre un tel scénario, Tuchel et Emery ont eux aussi perdu du crédit auprès de leur vestiaire à un moment donné de leur passage, et il leur a été impossible d’inverser la tendance. Certains joueurs parmi les plus anciens de l’effectif jugent aussi les mercatos de Campos raté, aussi bien cet été que cet hiver, mais s’étonnent des réactions de Galtier à ce sujet. Mécontent à l’issue du dernier mercato estival et ciblant Antero Henrique, il a semblé bien prendre le mercato hivernal achevé avec zéro renfort. Vous l’aurez compris, la pression, aussi bien extérieure qu’interne, monte pour Galtier, qui va devoir trouver des solutions et les mots justes pour relancer son équipe.