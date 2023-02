Ligue des Champions, PSG : Christophe Galtier a perdu très gros !

La suite après cette publicité

Le nouveau projet du Paris Saint-Germain est déjà en danger. Cet été, le club de la capitale a décidé de bâtir autour de Kylian Mbappé. Un joueur qui n’a pas été étranger à l’arrivée de Luis Campos (conseiller football), dont il est proche. Dans ses valises, le Portugais a amené avec lui Christophe Galtier, un entraîneur avec lequel il a collaboré avec succès au LOSC. Après des débuts convaincants, le technicien français connaît un peu plus de difficultés depuis la fin de la Coupe du Monde et le début de l’année 2023.

Certains éléments sont moins performants que lors de la première partie de saison. On pense notamment à Neymar et Lionel Messi. Il y a également eu plusieurs joueurs embêtés par les blessures, à l’image de Kylian Mbappé, touché face à Montpellier et revenu hier face au Bayern Munich. Les relations avec les supporters sont également tendues suite à une série de mauvais résultats. Après la défaite face aux Allemands hier soir (1-0), le PSG en est à trois revers de suite toutes compétitions confondues. Ce qui est arrivé qu’une seule fois depuis le début de l’ère QSI.

Des choix qui n’ont pas payé

Attendu au tournant hier, Galtier n’a pas réussi son match. Le coach français avait décidé de miser sur un 4-4-2 à plat avec le duo Messi-Neymar devant. Mais ses choix n’ont pas été payants, notamment celui d’aligner le jeune Warren Zaïre-Emery et Carlos Soler en milieux excentrés. Les deux joueurs n’ont pas vraiment apporté ce qu’on attendait et ils étaient mal positionnés sur le but de Kingsley Coman, notamment Soler qui aurait dû venir épauler Nuno Mendes. Le PSG a été malmené et incapable de réagir en première période.

Et Galtier n’a pas réagi non plus sur le banc. Il n’a pas stoppé l’hémorragie en changeant de système ou en changeant des joueurs. Comme une bonne partie de ses joueurs, il a subi. En deuxième mi-temps, il a fait entrer Presnel Kimpembe, qui a évolué dans l’axe, et a positionné Marquinhos au poste de latéral droit suite à la blessure d’Achraf Hakimi. Peu avant l’heure de jeu, il a lancé Kylian Mbappé et Fabian Ruiz, en lieu et place de Zaïre-Emery et Soler. L’entrée de KM7, qui n’était pas prévue à en croire le joueur, a changé le visage de son équipe mais n’a pas permis de l’emporter.

Un PSG malmené très longtemps

Longtemps dominé, Paris a montré des choses intéressantes et doit s’appuyer dessus lors du match retour. En conférence de presse d’après-match, Galtier a évoqué la défaite. «On a eu une heure de jeu difficile, face à une équipe qui nous a privés de ballons. On s’y attendait à partir du moment où on n’avait pas beaucoup de profondeur sur notre onze. Hakimi a été très rapidement diminué lors de la première mi-temps. Il a beaucoup joué pendant la Coupe du monde, avec des douleurs. On a essayé de gérer au mieux depuis son retour. Il y a aussi une question de timing.»

Il a ajouté : «on prend ce but juste avant l’entrée de Kylian qu’on avait préparé, même si le Bayern aurait mérité de marquer avant. Derrière, on a eu plus de connexions, de vitesse, avec une organisation où les joueurs ont plus de repères. On n’a pas pu bénéficier d’une participation à droite parce que Marquinhos a serré les dents, car il était un peu touché. On s’est créé des situations. Mais ça n’a pas suffi.»

Galtier jouera gros à Munich

Enfin il a conclu : «les matchs (de la semaine dernière, ndlr) ont compté sur un plan physique et énergétique. Il n’y a pas d’excuses à trouver mais on est à un moment où l’équipe n’est pas à son meilleur niveau et pas au complet. » L’ancien entraîneur de l’ASSE espère avoir son groupe au complet au retour, lui qui doit regretter que son club n’ait pas recruté Milan Skriniar et un remplaçant à Pablo Sarabia cet hiver. Galtier est aussi responsable, car c’est lui qui a demandé l’été dernier à avoir un groupe restreint.

«Pour que les joueurs soient heureux, je pense que l’effectif doit être réduit. On ne peut pas avoir trop de joueurs qui ne jouent pas, car ils sont malheureux. On doit trouver la bonne taille de l’effectif», avait-il confié lors de la tournée estivale. Quelques mois plus tard, il doit bricoler en alignant des joueurs à des postes qui ne sont pas les leurs. Le Français joue également gros ce mois-ci, où Paris est déjà passé à la trappe en Coupe de France. Un fiasco en Ligue des Champions pourrait lui coûter cher, comme certains de ses prédécesseurs. Battu lors de cette manche aller, Galtier devra faire bien mieux au match retour, lui qui joue sa saison et peut-être son avenir à Paris.