Maroc : Sofyan Amrabat veut rejoindre le Barça

Il y a parfois des joueurs qui profitent d’une grande compétition internationale pour donner un gros coup de pouce à leur carrière. Sofyan Amrabat risque d’être dans ce cas. Auteur d’une Coupe du Monde impressionnante avec le Maroc en décembre, le milieu défensif de 26 ans a tapé dans l’œil des plus gros clubs européens. Alors qu’il évolue à la Fiorentina, on s’attendait alors à le voir quitter l’Italie dès cet hiver surtout avec les intérêts prononcés de Liverpool, Tottenham ou encore l’Atlético de Madrid. Les Reds avaient d’ailleurs déjà rencontré l’entourage du joueur mais ce dernier qui n’était pas fermé à l’idée de découvrir la Premier League, avait une préférence pour la Liga.

Il avait d’ailleurs confié son admiration pour Diego Simeone et l’Atletico de Madrid dans un entretien à la presse espagnole en début de mercato. Mais voilà, finalement, la Fiorentina a tenu bon et n’a pas souhaité se séparer de l’un de ses meilleurs joueurs en pleine saison. Surtout pas à moindre coût alors que les Colchoneros n’avaient pas de grands moyens pour ce mercato. En toute fin du mois de janvier, le FC Barcelone est aussi entré dans la course. Le club catalan, rêve absolu de l’international marocain depuis son plus jeune âge, a rapidement eu les faveurs du joueur mais n’a pu proposer qu’un prêt avec option d’achat, comme l’a révélé Nordin Amrabat, ex-international marocain, et frère du joueur. «Le Barça était prêt à payer une bonne option d’achat, alors Sofyan espérait vraiment que l’affaire se ferait. Mais la Fiorentina a dit : 'non, pas question. Tu es l’un de nos joueurs les plus importants, nous n’allons pas te laisser partir maintenant. En été, nous pourrons discuter d’un transfert’. Si le FC Barcelone se manifeste, tu as envie de franchir le pas. Et si Barcelone ne t’achète pas, quelqu’un d’autre le fera» Pourtant ce transfert n’a visiblement pas impacté les performances sportives de l’ancien milieu de Feyenoord qui continue de performer en Italie et en sélection.

Le PSG s’est renseigné

Selon nos informations, l’international marocain (46 sélections) rêve toujours d’aller en Catalogne pour évoluer sous les couleurs du Barça. Les dirigeants catalans ont expliqué à l’entourage du joueur que la situation extra-sportive du club actuellement ne permettait pas de faire l’opération, mais que cela devrait évoluer en fin de saison. Amrabat veut toujours découvrir le Championnat espagnol. Dans le même temps, l’Atlético de Madrid qui apprécie énormément le profil du joueur, est toujours à l’affût dans ce dossier.

En Premier League, Liverpool et Tottenham n’ont pas dit leur dernier mot également alors que le PSG s’est également renseigné il y a quelques semaines. Mais le joueur n’est pas attiré par l’idée de venir en France poursuivre sa carrière. Même si les clubs anglais et Paris semblent mieux armés financièrement dans ce dossier, Amrabat reste sur son envie de rejoindre la Liga. Son mercato d’été risque d’être agité alors que son sélectionneur Walid Regragui a insisté en conférence de presse sur l’importance de bien choisir son plan de carrière pour être compétitif avant les prochaines échéances et notamment la CAN 2023 qui aura lieu en janvier 2024.