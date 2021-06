Gagne une PS5 grâce à notre grand concours de pronostics !

L'euro 2020 commence dans une dizaine de jours. Pour ceux qui n'en peuvent plus d'attendre et qui sont déjà à fond dans la compétition, Foot Mercato vous a concocté un grand jeu-concours de pronostics. Entrez dans l’arène et défiez vos amis, vos collègues et toute notre communauté en participant à notre Grand Concours Foot Mercato à l'occasion de l'Euro 2020. Un jeu 100% gratuit et qui peut vous permettre de remporter de superbes cadeaux comme une PS5, une Xbox, des AirPods ou encore des bons d'achat à Foot.fr.

La suite après cette publicité

Pour y participer rien de plus simple, clique sur le lien ci-dessous, inscris-toi et donne-nous tes pronostics pour tous les matches de la compétition. Un jeu d'enfant, surtout pour les plus malins d'entre vous ! N'hésitez plus et lancez-vous !

100 Gagnants !