Southampton s'engage avec Hummel

Southampton annonce un partenariat de 5 ans avec Hummel qui prendra effet le 1er juillet 2021.

La suite après cette publicité

L'équipementier Danois retrouve le club anglais après l'avoir équipé entre 1987 et 1991. Le maillot de la saison 1987-1988 est d'ailleurs un classique du club, inspiré par le modèle de la sélection Danoise porté à la coupe du monde 1986.

Southampton have announced that they are back with Hummel!



Could we see the return of some of their classic designs? pic.twitter.com/VT5y16m2VO — Classic Football Shirts (@classicshirts) January 18, 2021

Résiliation du contrat avec Under Armour

Le club anglais et Under Armour se sépareront à la fin de la saison d'un commun accord, deux ans avant la fin du contrat les liant. Dans le communiqué annonçant la collaboration avec Hummel, Southampton justifie la rupture du contrat avec la marque américaine en évoquant des raisons marketing. Under Armour se concentre désormais sur les athlètes individuels, ce qui a poussé plusieurs clubs dans différents sports à rompre toutes relations avec l'équipementier américain.

Une ambition affichée

En signant avec Hummel, Southampton se distingue et ne devient pas juste « un club de plus chez Nike ou adidas ». Le directeur commercial de Southampton, David Thomas, s'est exprimé sur le potentiel de la collaboration : « La mission d'Hummel qui consiste à vouloir changer le monde par le sport s'aligne parfaitement avec l'approche comportementale que nous avons sûr et en dehors du terrain », ajoutant que : « Nous espérons que ces valeurs communes créeront un partenariat unique qui produit non seulement de superbes kits pour nos joueurs et nos fans, mais redéfinit également l’impact positif que deux organisations partageant les mêmes idées peuvent créer ensemble. »

🤝#SaintsFC is delighted to announce that it has agreed a five-year partnership with the iconic sportswear brand, @hummel1923. — Southampton FC (@SouthamptonFC) January 18, 2021

Le directeur général d'Hummel, Allan Vad Nielsen, a exprimé sa joie : « 30 ans plus tard, nous sommes extrêmement fiers et honorés d’être de retour en tant que partenaire officiel du Southampton FC. Le football est ancré dans notre ADN et le partenariat avec Southampton représente une nouvelle étape importante de nos ambitieux plans de croissance et d'expansion à l’international ». Après Everton, Hummel signe donc sa deuxième collaboration avec un club de Premier League.