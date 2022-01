CAN 2021 : Vincent Aboubakar élu meilleur joueur de la phase de groupes

Auteur d'un début de CAN 2021 canon avec le Cameroun, pays hôte de la compétition, Vincent Aboubakar a été nommé meilleur joueur des phases de groupes. Après avoir inscrit 5 buts en trois matchs, l'ancien attaquant de Lorient est l'homme en forme des Lions Indomptables.

La suite après cette publicité

Logique meilleur buteur de ce début de compétition, il semble être dans une forme impressionnante. En confiance, il pourrait bien emmener loin son pays qui rêve d'un nouveau sacre continental après celui de 2017.

𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏 𝐒𝐓𝐀𝐆𝐄 𝐁𝐄𝐒𝐓 𝐏𝐋𝐀𝐘𝐄𝐑 𝐀𝐖𝐀𝐑𝐃. 🏅



🇨🇲 Vincent Aboubakar rocked the #TotalEnergiesAFCON2021 group stages with 5 goals sending him top of the goalscoring chart!#AFCON2021 | #TeamCameroon | @FecafootOfficie pic.twitter.com/yVxWDEN3Dj