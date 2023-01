Justice : le frère de Dani Alves sort la sulfateuse

La suite après cette publicité

Placé en détention provisoire depuis vendredi, Dani Alves, qui est soupçonné d’agression sexuelle sur une jeune femme de 23 ans, peut compter sur le soutien de sa famille. Lundi, son ancienne épouse et agent, ainsi que ses deux frères étaient montés au créneau pour le défendre. Ce mercredi, Ney Alves, son frère, en a remis une couche lors d’une émission alors que son frère a changé d’avocat et de prison, pour des raisons de sécurité. Ses propos sont relayés par AS.

« Mon frère est tombé dans un piège. Ma famille ne va pas abandonner. Mon frère a une carrière impeccable à travers le monde et cette affaire dans laquelle il est cité est en train de ruiner sa carrière. Nous ferons certainement tout ce qui est en notre pouvoir pour sortir mon frère de ce stratagème démoniaque-diabolique dans lequel vous l’avez mis. Nous sommes dans une partie d’échecs. Je vois des choses qui ne se font pas justes.» Le clan Alves continue de faire front, alors que le joueur est pointé du doigt suite aux multiples versions qu’il a donné de cette fameuse soirée.

À lire

Coupe du Roi : le FC Barcelone retrouve le dernier carré en battant la Real Sociedad