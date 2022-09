Maccabi Haifa-PSG : les compositions officielles

La 2e journée de la Ligue des Champions se poursuit avec un duel dans le groupe H entre le Maccabi Haifa et le Paris Saint-Germain. A domicile, les Israéliens optent pour un 4-3-3 avec Joshua Cohen dans les buts. Il est positionné derrière Dylan Batubinsika, Sean Goldberg, Daniel Sundgren et Pierre Cornud. Neta Lavi se place en sentinelle auprès de Dolev Haziza et Mohammad Abu Fani. Enfin, le trio offensif est constitué de Tjaronn Chery, Omer Atzili et Frantzdy Pierrot.

De leur côté, les Franciliens misent sur un 3-4-2-1 avec Gianluigi Donnarumma comme dernier rempart. Devant lui, Danilo Pereira, Marquinhos et Sergio Ramos composent la charnière avec Nordi Mukiele et Nuno Mendes dans les couloirs. Le double pivot est constitué de Marco Verratti et Vitinha tandis que Lionel Messi et Neymar soutiennent Kylian Mbappé en attaque.

Les compositions

Maccabi Haifa : Cohen - Batubinsika, Goldberg, Sundgren, Cornud - Haziza, Lavi, Mohammad - Chery, Atzili, Pierrot

Paris Saint-Germain : Donnarumma - Danilo, Marquinhos, Ramos - Mukiele, Verratti, Vitinha, Mendes - Messi, Neymar - Mbappé

