Atalanta : Gian Piero Gasperini salue le travail de Jean-Louis Gasset à l’OM

Entre Jean-Louis Gasset et Gian Piero Gasperini, le respect est réciproque. Conscient du défi qui l’attend face à une formation de l’Atalanta Bergame en pleine bourre ces temps-ci, l’entraîneur phocéen a profité de son passage devant la presse pour faire part de son admiration pour le club italien et son coach Gian Piero Gasperini. À son tour, l’entraîneur transalpin a loué le parcours réalisé par son homologue olympien depuis qu’il a repris les commandes de l’OM en lieu et place de Gennaro Gattuso, en février dernier.

La suite après cette publicité

«Cette saison est extraordinaire pour nous, avec une Serie A dure et équilibrée, on l’aborde avec courage et confiance, avec du respect pour notre adversaire. On est encore dans toutes les compétitions mais aujourd’hui, la priorité reste la Ligue Europa… J’ai regardé jouer l’OM, et même dans une saison compliquée, Jean-Louis Gasset a réussi à amener cette équipe en demi-finales, il lui a donné une identité, une souplesse tactique : il joue dans un schéma, dans un autre, il fait un super travail», a exprimé le technicien de la Dea en conférence de presse, ce mercredi.

Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent un bonus de bienvenue de 100€ et 10€ sans dépôt avec le code FM10. La victoire de Marseille peut vous rapporter jusqu’à 250€.