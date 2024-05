Le PSG et l’OM veulent faire une razzia à Valence

La saison n’est pas encore terminée pour les deux frères ennemis du football français, le PSG et l’OM, encore engagés en demi-finale de leur compétition européenne respective. Mais en coulisses, on prépare déjà la saison prochaine. L’été s’annonce particulièrement mouvementé d’un côté comme de l’autre, avec bon nombre de départs et d’arrivées à prévoir au long des mois de juillet et d’août.

Et comme l’indique le média espagnol El Desmarque, les deux clubs suivent les mêmes pistes, qui mènent les deux directions du côté de Valence. Un club que Pablo Longoria connaît très bien, forcément, et où Jorge Mendes, proche du PSG, a aussi ses entrées. Plusieurs joueurs ont ainsi tapé dans l’oeil des deux clubs, qui ont notamment envoyé des scouts lors du match de l’écurie de Liga face à Osasuna.

Des pistes assez chères

Il y a d’abord Giorgi Mamardashvili, le gardien titulaire de l’équipe. Du haut de ses 23 ans, il fait partie des portiers les plus convoités en Europe, et tout indique qu’il sera vendu pour une grosse somme cet été. Ces derniers mois, il a été question d’intérêts de gros clubs anglais et de l’AC Milan. Deuxième joueur à avoir été pisté : Cristhian Mosquera. Défenseur central robuste de 19 ans, international espoirs espagnol, il est aussi suivi par bon nombre de cadors en Europe dont l’Atlético. Il faut souligner qu’il s’agirait a priori d’opérations très onéreuses qui semblent plus réalistes pour les Parisiens que pour les Marseillais, dont le pouvoir d’achat est un peu moins conséquent.

En revanche, le média dévoile d’autres noms, plus abordables, aussi suivis par Parisiens et Phocéens. On retrouve ainsi plusieurs jeunes joueurs comme Javi Guerra, milieu de terrain de 20 ans déjà suivi par Luis Campos depuis un moment, Fran Pérez, ailier de 21 ans, Diego Lopez, autre ailier de 21 ans, et Jesus Vazquez, latéral gauche de 21 ans. Tous font partie de la nouvelle génération de joueurs formés à Valence qui permet aux Ches de pointer à une belle huitième place en Liga malgré une situation institutionnelle désastreuse. Affaire(s) à suivre…