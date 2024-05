EdF : Didier Deschamps fait une annonce sur le futur d’Olivier Giroud

On pouvait déjà le soupçonner, mais après cette nouvelle déclaration de Didier Deschamps, il n’y a plus beaucoup de doutes. À 38 ans, Olivier Giroud devrait participer à son dernier tournoi avec les Bleus cet été, en Allemagne. Un Euro qu’il brigue depuis ses débuts en sélection en 2011, et après lequel il s’envolera vers d’autres cieux, aux États-Unis, pour rejoindre Hugo Lloris au Los Angeles FC. Dans un entretien accordé à l’AFP ce mercredi, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps s’est exprimé sur la conséquence que cela aura sur l’avenir de son joueur en sélection.

« Si l’Euro sera son dernier tournoi ? Ah oui, je pense, a-t-il souri. Olivier a fait un choix sportif et un choix de vie. En dépit de son âge, de son vécu, il a toujours cette flamme en lui. C’est peut-être aussi une opportunité, au-delà de retrouver Hugo (Lloris) et sa famille. Il a envie de poursuivre sa carrière, mais avec des exigences un peu moins élevées qu’en Europe. Mais ça ne change pas mes choix dans l’immédiat puisqu’il est à l’AC Milan jusqu’à la fin de la saison. »