Borussia Dortmund - PSG : les compositions officielles

Après le match nul hier entre le Bayern Munich et le Real Madrid (2-2), suite des demi-finales de la Ligue des Champions ce mercredi avec le choc entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain. A domicile, les Marsupiaux s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Gregor Kobel dans les cages derrière Julian Ryerson, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck et Ian Maatsen. Marcel Sabitzer et Emre Can constituent le milieu de terrain. En pointe, Niclas Füllkrug prend place avec Jadon Sancho, Julian Brandt et Karim Adeyemi pour le soutenir.

De leur côté, les Franciliens s’organisent dans un 4-3-3 avec Gianluigi Donnarumma qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Achraf Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernandez et Nuno Mendes. Fabian Ruiz, Vitinha et Warren Zaïre-Emery sont alignés dans l’entrejeu. Ousmane Dembélé et Bradley Barcola soutiennent le buteur Kylian Mbappé.

Les compositions

Borussia Dortmund : Kobel - Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen - Sabitzer, Can - Sancho, Brandt, Adeyemi - Füllkrug

Paris Saint-Germain : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Hernandez, Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz - Dembélé, Mbappé, Barcola

