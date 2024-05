Le Bayern Munich a enfin trouvé son nouvel entraîneur

L’identité du successeur de Thomas Tuchel se dessine. On avait des doutes sur la possibilité de voir Xabi Alonso ou Julian Nagelsmann débarquer cet été, puisque les deux techniciens ont été approchés par la direction bavaroise. Mais le premier a décliné pour continuer l’aventure au Bayer Leverkusen tandis que le second a prolongé avec la fédération allemande pour continuer à diriger la sélection jusqu’en 2026. Par la suite, les pistes menant à Unai Emery (Aston Villa) ou encore Zinedine Zidane ont été avancées. Mais ils n’étaient pas les favoris puisqu’il s’agissait de Ralf Rangnick.

Un technicien qui présente l’avantage de parler la langue mais surtout de parfaitement connaître la Bundesliga. En poste, le sélectionneur de l’Autriche devrait être en charge d’assurer la relève, sauf véritable coup de théâtre, comme le rapporte Bild ce mercredi. Selon le journal, l’ancien entraîneur de Manchester United a bien informé le Bayern Munich de sa volonté de prendre les commandes du Rekordmeister. Les discussions devraient s’intensifier ce mercredi avec l’espoir de conclure un accord rapidement.

Le Bayern Munich touche au but

Mais surtout, le Bayern va devoir convaincre l’Autriche de libérer son sélectionneur, sous contrat jusqu’en 2026. Invité à s’exprimer sur le sujet, le président du Bayern Herbert Hainer a en tout cas confirmé que des discussions étaient bien en cours hier : «nous sommes sur la bonne voie avec Ralf. Il serait un très bon choix pour nous», a-t-il confié sur Sky Sports. Dans les colonnes de Kicker, le PDG Jan-Christian Dreesen a, lui, été plus énigmatique : «c’est comme les prévisions météorologiques : parfois les averses arrivent en avril alors qu’on ne les attend pas, parfois le soleil arrive en mai.»

Et visiblement, le ciel semble se dégager en mai après plusieurs échecs. D’ailleurs, les Allemands espèrent annoncer très prochainement leur décision. Mais Kicker précise que ce ne sera a priori pas avant le match retour face au Real Madrid prévu le 8 mai. Ce qu’a reconnu le directeur sportif Max Eberl. «Nous voulons une sécurité de planification, que nous assurerons nous-mêmes en interne. Mais les deux matches contre le Real sont fondamentalement importants pour que la saison soit la meilleure possible." Tout le reste n’a donc aucun sens.» Il faudra donc attendre que les 1/2 finales soient passées voire un peu plus pour que le Bayern Munich, qui doit encore se mettre d’accord avec Rangnick et la fédération autrichienne, boucle définitivement ce dossier.