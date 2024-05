LdC : Mohamed Simakan donne la recette au PSG pour battre Dortmund

Buteur lors de la victoire écrasante de Leipzig face à Dortmund samedi (4-1), Mohamed Simakan est bien placé pour parler des défaillances des Borussen. Dans un entretien accordé au Parisien ce mercredi, en marge de la demi-finale aller de Ligue des Champions entre Dortmund et le PSG, l’ancien Strasbourgeois a dévoilé les failles sur lesquelles Paris devra insister, à savoir la lenteur de la défense allemande et la difficulté sous pression de Füllkrug.

«Quand tu as des attaquants rapides comme Loïs Openda et Benjamin Sesko, qui montent dans les 35 km/h, et que tu joues face à Schlotterbeck et Mats Hummels qui ne sont pas les plus rapides, il fallait trouver le latéral en bord de ligne pour adresser un passe forte et enroulée pour un des attaquants. On a misé sur la lenteur de leurs défenseurs et la vitesse de nos attaquants, explique-t-il, avant d’évoquer la recette pour stopper l’imposant Niclas Füllkrug : avec lui, il faut être impactant. C’est un attaquant qui aime être au duel. Je pense qu’il faut le gérer par le duel et être aussi dur que lui. Sur un centre, quand il te monte dessus, tu le sens réellement. Il faut vraiment être malin, toujours l’avoir à l’œil et surtout ne pas le perdre de vue. C’est un bon finisseur mais pas forcément un grand technicien donc il ne faut pas hésiter à lui mettre la pression. »