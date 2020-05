Premier League : certains clubs veulent boycotter la reprise !

Les informations publiées tout au long du week-end en Angleterre étaient plutôt optimistes quant à un possible retour de la Premier League. Effectivement, plusieurs prestigieux médias britanniques affirmaient que les clubs s'étaient mis d'accord autour du fameux Project Restart, visant à relancer au plus vite le championnat anglais avec une série de mesures à mettre en place pour disputer les 92 rencontres restantes dans les meilleures conditions de sécurité. Les matchs seraient notamment joués sur terrain neutre et à huis clos.

Mais voilà que ces mêmes journaux apportent des informations supplémentaires ce lundi. On apprend notamment, via le sérieux The Times, que huit clubs de l'élite du football anglais sont contre la possibilité de jouer sur terrain neutre. Le média ne dévoile pas les noms des formations en question, mais explique qu'il s'agit de clubs du bas de tableau. Et pour que ce Project Restart soit mis en place, les instances du football anglais auraient besoin de 14 votes positifs sur 20, ce qu'ils n'auraient donc pas en l'état actuel.

Les clubs du bas de tableau en première ligne

De son côté, le Daily Mail affirme que six clubs - Brighton, Watford, West Ham, Bournemouth, Aston Villa et Norwich - tentent de bloquer la reprise. Pourquoi ? Car en cas d'annulation de la saison, il n'y aurait vraisemblablement pas de relégation en Championship. Ces clubs, les six derniers du classement, espèrent donc se sauver dans les bureaux. Mais dans le haut du tableau, on espère au contraire que le système de relégation et de promotion sera maintenu, et ce même si le football venait à ne pas reprendre outre-Manche.

Pour sa part, le Telegraph explique qu'une solution pourrait être trouvée pour convaincre tout le monde, et que les clubs pourraient ainsi accepter de jouer sur terrain neutre en cas de non-relégation au terme de la saison. Preuve qu'il n'y a donc pas qu'en France que le football est divisé sur la suite à donner à la saison 2019/2020...