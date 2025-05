Conor Bradley prolonge à Liverpool

Liverpool va perdre Trent Alexander-Arnold, probablement pour le Real Madrid, alors il s’agit d’assurer ses arrières. Le remplaçant attitré de l’international anglais cette saison, Conor Bradley, a prolongé son contrat avec les Reds. Il est désormais lié à son club formateur jusqu’en 2031.

«Je suis très fier et heureux de signer un nouveau contrat et de voir les prochaines étapes de cette aventure commune. Il faut rester concentré et continuer à travailler dur», a réagi le Nord-Irlandais de 21 ans. Il a participé à 27 matchs toutes compétitions confondues pour 3 passes décisives cette saison.