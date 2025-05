Deux clubs de Premier League discutent avec Jonathan David !

Ce n’était un secret pour personne ou presque et c’est désormais officiel : Jonathan David va quitter le LOSC à la fin de saison. L’attaquant canadien, après 5 saisons chez les Dogues, a annoncé qu’il ne prolongerait pas l’aventure et quitterait donc libre le club cet été. «Tout a un début et une fin. Je voulais vous annoncer moi-même qu’après tant d’années au club, il est temps pour moi de vous dire au revoir. J’ai passé 5 magnifiques saisons ici. Ça n’a pas toujours été facile, mais j’espère qu’avec mes buts et mes célébrations, j’ai réussi à vous procurer de la joie, notamment avec le titre de champion de France et celui de Trophée des Champions. Je pense qu’avec ces deux trophées là, ensemble, on a vécu beaucoup de plaisir et de joie», expliquait-il il y a quelques jours.

Deuxième meilleur buteur de l’histoire du LOSC, l’attaquant de 25 ans est un profil très convoité depuis plusieurs années. Chaque été, il était annoncé du côté de l’Italie, voire même de l’Espagne. Mais à ce moment-là, le LOSC était très gourmand et réclamait autour de 55 millions d’euros pour laisser partir son joueur. Une somme conséquente qui avait fini par décourager tous les prétendants. Mais avec sa fin de contrat cet été, la question ne se pose plus et Jonathan David va donc avoir l’embarras du choix pour son futur club.

Tottenham et Aston Villa discutent avec lui

Si le Napoli est toujours intéressé tout comme la Juventus, deux clubs viennent d’entrer dans la course. Selon les informations du quotidien L’Équipe, Tottenham et Aston Villa ont entamé des négociations avec le joueur. Les deux clubs de Premier League apprécient tout particulièrement le profil de l’attaquant canadien. Les Spurs, qui réalisent une saison chaotique avec une 17e place au classement (premier non-relégable), sont à la recherche d’un buteur prolifique depuis le départ d’Harry Kane au Bayern Munich.

Pour les Villans d’Unai Emery, l’idée est d’en faire le nouveau titulaire à la pointe de l’attaque alors que Marcus Rashford n’est pas sûr de rester cet été (son option d’achat est à 47 millions d’euros). Reste à savoir ce que fera le joueur de son côté. Mais l’ancien de La Gantoise a le choix pour la saison prochaine et il sera pour les clubs européens une belle opportunité de marché, surtout à ce poste de numéro 9 qui est toujours aussi délicat à gérer.