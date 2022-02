Jack Wilshere retrouve un club

Et revoilà (enfin) Jack Wilshere ! Libre depuis son départ de Bournemouth l'été dernier, le milieu de terrain de 30 ans va retrouver les sensations de la compétition au Danemark, puisqu'il vient de s'engager en faveur de l'Aarhus Gymnastik Forening af 1880 (AGF), pensionnaire de Superliga (D1 danoise) et actuel 7ème du championnat. Le joueur formé à Arsenal, qui s'entraînait avec les Gunners depuis plusieurs mois, a paraphé un contrat jusqu'à la fin de l'exercice 2021-2022, avec la possibilité d'étendre son bail d'une saison supplémentaire.

« Wilshere rejoint AGF en tant que joueur libre. [...] Maintenant, l'Anglais de 30 ans vient chez AGF pour relancer sa carrière sous le maillot blanc », précise le communiqué de l'actuel 7ème du championnat danois. « Je suis à un moment de ma carrière où j'ai besoin de me relancer après une période difficile et c'est cette opportunité qu'AGF m'a offerte. J'en suis très reconnaissant et je ferai tout mon possible pour aider l'équipe à aller de l'avant », a de son côté lancé "Jacky Boy", que tous les fans d'Arsenal attendent de revoir en pleine forme avec impatience.