PSG : Luis Enrique donne des nouvelles de Nuno Mendes

Le Paris Saint-Germain retrouve le goût de la victoire en Ligue des Champions. Le club de la capitale s’est imposé face au RB Salzbourg (0-3), ce mardi soir, lors de la 6e journée de la phase de championnat de cette C1. Un succès acquis notamment grâce à une réalisation signée Nuno Mendes (72e, 0-2), qui est sorti sur blessure quelques minutes plus tard. En conférence de presse d’après-match, Luis Enrique s’est montré rassurant quant à l’état physique de son latéral gauche.

« C’est un juste un coup, mais rien de grave, a indiqué l’entraîneur parisien, qui a également évoqué l’apport offensif de l’international portugais sur ses dernières rencontres. Pourquoi lui donner plus de cartouches offensives ? Pour ses qualités physiques et techniques. C’est un joueur qui a deux profils : il peut jouer en défense ou compléter le trio offensif. Nuno apporte beaucoup en attaque, que ce soit en termes de passes décisives ou d’actions telles que les buts qu’il a marqués. Il apporte à l’équipe des solutions alternatives selon l’état des autres joueurs. Nous cherchons toujours à jouer de cela et à créer les meilleures synergies possibles, celles qui se reproduisent le plus fréquemment. C’est pour cette raison que Nuno joue plus haut. Quand nous voyons que d’autres joueurs sont plus légers, nous avons cette possibilité de les interchanger. Et je pense que c’est une bonne chose pour nous. »