PSG : João Neves ne s’emballe pas encore

Le PSG a fait une excellente opération en allant s’imposer sur la pelouse d’Arsenal, invaincu à domicile en Ligue des Champions cette saison, sur le score de 1-0. Il a fallu un but d’Ousmane Dembéle précoce et une grosse abnégation défensive pour sortir vainqueur de ce duel. João Neves ne s’imagine pas encore qualifié pour autant.

« On sait très clairement que ce n’est pas fini. On a fait de notre mieux sur le terrain et je suis vraiment très heureux. Ce n’est pas encore la fête dans le vestiaire car il reste un match », a déclaré le milieu portugais au micro de Canal+. « Je ne pense pas qu’il y avait des doutes. Mentalement on sait qu’on est une très bonne équipe, on sait que si on est concentré sur nous, ce sera la meilleure façon d’atteindre nos objectifs. Cette équipe est prête à tout, on peut défendre, attaquer, avec tous les joueurs qu’on a. C’est bien d’être dans cette situation car ça nous montre qu’à chaque match, on peut souffrir et faire quelque chose. »