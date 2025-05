Reims : Samba Diawara croit en un exploit face au PSG

Alors que Reims lutte pour sa survie en Ligue 1 via les barrages, le club s’apprête aussi à disputer une finale historique de Coupe de France face au PSG. Les Rémois, invaincus contre Paris cette saison, espèrent donc prolonger la série face à ce que leur entraîneur décrit comme « ce qui se fait de mieux en Europe».

«Ca reste un match de football, même contre ce qui est certainement ce qu’il se fait de mieux en Europe. À nous de nous mettre au niveau de notre adversaire, de la compétition, et de profiter du moment. On vit une saison difficile, c’est une bouffée d’oxygène que de pouvoir disputer ce match», lâche ainsi le coach rémois Samba Diawara. Qui reste cependant lucide : « il est évident qu’on n’est pas favoris contre le PSG.Les surprises arrivent en général lors des tours précédents… mais tout est possible. Jusqu’à la fin de ce match, on ne pensait qu’à Metz. Une fois terminé, on s’est projetés sur la finale de la Coupe de France. On fera la même chose après ce match, concernant le barrage retour (…) À nous de nous mettre au niveau… et de profiter du moment. »