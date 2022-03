RDC-Maroc : Vahid Halilhodzic promet du mieux au match retour

Dans des conditions très difficiles, le Maroc a été mis en difficulté face à la RDC à Kinshasa. Les Lions de l'Atlas, menés au score pendant une bonne partie du match, ont arraché un précieux match nul en fin de rencontre. Après le match, le sélectionneur marocain Vahid Halilhodzic n'a pas souhaité s'enflammer et espère surtout montrer mieux au retour à Casablanca.

«Nous ne sommes pas encore qualifiés. On a joué contre une très belle équipe. Tout reste à faire à Casablanca. Le terrain et la chaleur, c’était trop compliqué aujourd’hui. On va faire mieux au retour, mais là, c'était le match de barrages par excellence. Le résultat final est positif. On s’est battu, mais il reste 90 minutes. Il faudra être largement meilleur dans la vitesse de jeu et dans notre jeu avec ballon. On avait bien commencé le match, mais le but nous a déstabilisé, on a perdu en maîtrise. À la mi-temps, j’ai dit aux joueurs de se calmer, d’avoir confiance pour marquer. J’avais prévu de changer Ryan Mmaee et Youssef En Nesyri pour Tissoudali et El Kaabi car les deux s’entendent bien. Leur action est superbe sur le but.»