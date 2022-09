CdM 2022 : le Qatar autorise la vente d'alcool

En juillet dernier, la directrice exécutive de la communication du Comité chargé de l’organisation du Mondial Fatma al-Nuaimi annonçait l'interdiction de circulation d'alcool sous conditions : « L’alcool ne fait pas partie de notre culture, c’est pour cela qu’il n’y en a pas en vente partout. Mais dans les espaces VIP des stades, il y aura de la bière et du champagne ».

Force est de constater qu'elle a bel et bien tenu parole en vue de cet évènement planétaire, qui se déroulera du 20 novembre au 18 décembre 2022. Ce sera néanmoins très restrictif et encadré, puisque ce sera permis uniquement trois heures avant le début des matches et une heure après le coup de sifflet final.