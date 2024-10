OM - PSG : le message fort de Pastore à Rabiot

Le choix d’Adrien Rabiot de rejoindre l’OM a, forcément, fait énormément parler. Du côté du Parc des Princes, on n’a pas apprécié cette décision, alors que le milieu de terrain s’apprête à retrouver son club formateur ce dimanche soir. Interrogé à ce sujet, Javier Pastore n’a pas voulu accabler son ancien coéquipier.

« Pour lui, la meilleure solution était d’aller là-bas. Je ne suis personne pour critiquer son choix. C’est un garçon que j’estime et aime beaucoup. J’espère le meilleur pour lui. On a passé de très bons moments ensemble. Ce sont des choix. S’il pense que c’est le meilleur pour sa carrière et son futur, je suis d’accord. Ce sera compliqué de le voir avec un autre maillot, mais c’est la vie », a expliqué l’Argentin à l’antenne de RMC Sport. C’est plutôt clair !

