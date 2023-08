Sadio Mané quitte le Bayern Munich et rejoint Al-Nassr

La suite après cette publicité

C’était attendu et c’est désormais officiel : après seulement une saison passée en Bavière, l’attaquant sénégalais Sadio Mané (31 ans) quitte le Bayern Munich et rejoint le club saoudien d’Al-Nassr. L’international sénégalais y paraphe un contrat d’un contrat de 3 ans assorti d’un salaire annuel avoisinant plus de 40 M€ par an. Dans l’ombre de certaines autres rumeurs des attaquants européens, le meilleur buteur de l’histoire des Lions du pays de la Teranga était un autre dossier chaud qui rythmait le mercato estival et le marché des lignes offensives ces dernières semaines.

Avec cette recrue, la Saudi League enregistre un nouveau gros nom dans ce mercato estival. L’ancien joueur de Liverpool vient garnir un championnat largement renforcé grâce à l’appui du fonds souverain saoudien Public Invest Fund (PIF) qui a pris le contrôle de quatre des plus grands clubs de la Pro League - Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad et Al-Ahli. Dans son nouveau club, Sadio Mané comptera parmi ses coéquipiers Cristiano Ronaldo, Seko Fofana, Marcelo Brozovic, Alex Telles mais aussi David Ospina et Ghislain Konan. A 31 ans, le natif de Bambali va découvrir son cinquième championnat après avoir foulé les pelouses de Ligue 1 (FC Metz), la Bundesliga autrichienne (RB Salzbourg), la Premier League (Southampton et Liverpool) et la Bundesliga allemande récemment (Bayern).

Divorce actée avec le Bayern

L’avenir de Sadio Mané au Bayern Munich s’était bien obscurci ces dernières semaines. En délicatesse pour sa première saison en Allemagne (38 matchs, 12 buts), sur fond de tension et la faute à une vilaine blessure qui l’a écarté des pelouses pendant un temps, l’attaquant sénégalais était plus que jamais annoncé sur le départ. En effet, son entraîneur Thomas Tuchel ne comptait pas sur lui pour la saison à venir en Bavière, largement déçu par ses prestations et aux antipodes du visage affiché lorsqu’il évoluait à Liverpool. Placé sur la liste des indésirables, le champion d’Allemagne en titre était ouvert à un départ de son avant-centre et à l’écoute des propositions. Convoité un temps par les autres clubs saoudiens d’Al-Ahli et Al-Ettifaq, c’est finalement Al-Nassr qui rafle la mise.

Le président du Bayern, Herbert Heiner avait d’ailleurs confirmé au média allemand Sky Germany que des discussions étaient ouvertes avec Al-Nassr pour un transfert de Sadio Mané. Des négociations qui semblent donc s’être conclues par des signaux positifs puisque l’international sénégalais va bien décoller pour l’Arabie saoudite et ainsi poser ses bagages à Al-Nassr pour rejoindre la troupe de Cristiano Ronaldo. Alors que le Bayern attendait une offre au moins supérieure à 30M€ bonus compris, soit le prix de son transfert l’été dernier en provenance de Liverpool, les Bavarois ont vendu l’attaquant de 31 ans pour un montant avoisinant les 37 millions d’euros.