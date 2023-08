La proposition culottée de deux lofteurs au PSG

La suite après cette publicité

Le loft du PSG commence à se vider. Les membres les plus prestigieux ne sont plus là. C’est le cas de Kylian Mbappé, qui a retrouvé le groupe de Luis Enrique après la première journée de Ligue 1. Leandro Paredes, lui, a rejoint l’AS Roma avec Renato Sanches dans ses valises. De son côté, Abdou Diallo s’est envolé pour le Qatar. Mais il reste encore plusieurs joueurs dans ce fameux loft.

Ce sont principalement de jeunes éléments sur lesquels le club de la capitale ne compte plus. Parmi eux, on retrouve Timothée Pembélé, Edouard Michut et bien d’autres joueurs. Certains ont des touches, d’autres pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il leur reste une semaine pour trouver une porte de sortie. Même chose pour les éléments les plus "connus" comme Colin Dagba, Georginio Wijnaldum et Julian Draxler.

Le PSG ne fera aucun cadeau

Les deux derniers cités sont plus que jamais poussés vers la sortie par la direction. Mais ça ne se bouscule pas vraiment pour l’un comme pour l’autre. Pour faciliter son départ, Wijnaldum a donc proposé une solution aux pensionnaires du Parc des Princes. Selon Le Parisien, il a tout simplement demandé au PSG de résilier son contrat qui s’achèvera en juin 2024, soit dans une année. Une solution qui plaît aussi à Julian Draxler.

Mais la réponse du PSG a été claire. Il n’en est pas question. Les champions de France veulent les vendre et récupérer quelques euros. Surtout, ils ne veulent pas régler la dernière année de contrat de l’Allemand, dont le salaire atteint 5,5 millions d’euros. Même chose pour le Néerlandais, qui touche 5 millions d’euros par an au PSG. Un club qui ne fera aucun cadeau à ses lofteurs en cette fin de mercato.