Contacts très avancés entre Plzen et D'Avila Ba Loua

Après un passage par le LOSC et le Danemark, à Vejle, Adriel D'Avila Ba Loua (23 ans, crédit photo : MFK Karvina) s'est fait un nom en République Tchèque, en deux saisons, du côté du MFK Karvina. Le milieu offensif, régulier et efficace, a même tapé dans l’œil du Viktoria Plzen à en croire le quotidien local Denik Sport.

Selon nos informations, les contacts entre le gaucher ivoirien et l'écurie tchèque, habituée des compétitions européennes, sont même très avancés et l'opération pourrait s'accélérer. Le Sporting CP et le Victoria Guimarães, également intéressés par le profil du joueur, risquent donc de devoir passer leur tour pour celui qui a été l'un des meilleurs passeurs du championnat cette saison (8 offrandes en 19 apparitions).