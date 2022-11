CdM, Arabie Saoudite : multiples fractures pour Yasser Al-Shahrani, forfait pour la suite de la compétition

La suite après cette publicité

Percuté violemment dans le temps additionnel de la rencontre entre l'Argentine et l'Arabie Saoudite (2-1), Yasser Al-Shahrani a reçu le genou de son propre gardien en plein visage. Le gardien saoudien a d'ailleurs tout de suite réclamé l'entrée sur le terrain et l'intervention des soigneurs et du staff médical. Le portier saoudien a semblé baisser la tête et s'en vouloir énormément d'avoir percuté son partenaire de la sorte, totalement involontairement bien sûr.

Dans un communiqué publié ce mercredi, l'Arabie saoudite a confirmé son forfait pour le reste de la compétition. Souffrant de deux fractures, à la mâchoire et à la pommette gauche, Yasser Al-Shahrani a notamment été opéré pour une hémorragie interne. Mohammed ben Salmane, le prince du Royaume d'Arabie Saoudite, avait d'ailleurs souhaité que le défenseur soit emmené en Allemagne pour bénéficier d'un traitement complémentaire.